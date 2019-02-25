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Експорт Київської обл. до ЄС у 2018 зріс на 19,3%, - Порошенко

Новини » Економіка    25.02.2019 - 17:05
Експорт Київської обл. до ЄС у 2018 зріс на 19,3%, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Обсяг експорту становить 766 млн доларів

Значну роль у відновленні економічного зростання України відіграло підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом (ЄС). Зокрема, експорт Київської обл. до ЄС у 2018 зріс на 19,3%, заявив Петро Порошенко в ході виступу в Київській області, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, частка ЄС в структурі експорту складає 42,6%, РФ - 7,7%.

"У 2018 ми продали товарів до країн ЄС більше, ніж будь-коли", - зазначив президент.

Він також розповів про зовнішню торгівлі у Київській області.

"Минулого року експорт з області до ЄС зріс на 19,3%, його обсяг становить 766 млн доларів. Це 41% всього експорту області", - додав Порошенко.

Експорт Київської обл. до ЄС у 2018 зріс на 19,3%, - Порошенко

Нагадаємо, раніше Порошенко вже заявляв, що український експорт досяг найбільшої позначки за всю нашу торговельну історію з ЄС.

Окрім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляло, що експорт українських товарі до країн Європейського Союзу у 2018 році становив 20,2 млрд доларів

Порошенко: частка експорту українських товарів до країн ЄС наближається до 50%
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