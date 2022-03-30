Експорт електроенергії в Європу дозволить Україні укріпити свою економіку, - ДТЕК

Експорт української електроенергії в Європу дозволить Україні отримати додаткові кошти для укріплення своєї економіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"У нас є достатні резерви, щоб забезпечити наших споживачів електроенергією і навіть зробити перші кроки для експорту електроенергії, для того, щоб Україна отримувала валютну виручку, яка так зараз потрібна для підтримки нашої економіки", - сказав він.

Сахарук додав, що українська енергосистема працює синхронно з європейською уже 2 тижні і демонструє європейським партнерам стабільну роботу.

Він також підкреслив, що зараз відбуваються перші тестові кроки для експорту невеликих обсягів електроенергії в Європу.

"Я думаю, що потрібен буде час, і це не один день, не два, це тижні, місяці, для того, щоб вийти на якісь нормальні обсяги, які будуть давати нормальний обсяг грошей в економіку України", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, за словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, початок експорту електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.

Також Міністерство енергетики оцінює у 2 млрд доларів втрати в українському енергетичному секторі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.