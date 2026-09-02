Экспорт части газа может поддержать отечественную добычу после атак РФ, - эксперт

Контролируемый экспорт части украинского газа может дать добывающим компаниям дополнительные средства на восстановление поврежденных объектов и новые инвестиции в добычу.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил эксперт газового направления аналитической компании ExPro Михаил Свищо в разговоре с NV Бизнес.
По его оценке, одним из главных плюсов такого решения является возможность продавать часть собственного газа по более высоким европейским ценам и получать валютную выручку.
"Часть валютного дохода от экспорта компании могли бы направить на восстановление добывающих объектов, которые находятся под систематическими российскими ударами", - цитирует NV слова Свищо.
Еще один возможный эффект - оживление внутреннего рынка газа. Сейчас он в значительной степени изолирован: экспорт запрещен, а импорт почти отсутствует из-за существенной разницы между украинскими и европейскими ценами.
Контролируемый экспорт, по оценке аналитика, также может помочь "Нафтогазу" удешевить будущие закупки. Компания могла бы продавать газ сейчас по более высокой цене и одновременно контрактовать импорт на первый квартал 2027 года дешевле. Разница в цене способна частично компенсировать логистические издержки.
Ранее издание ExPro оценивало, что при нынешних объемах добычи потенциальный экспорт может составить около 250-260 млн куб. м газа в месяц - это всего несколько дней зимнего потребления Украины.
Также механизм предусматривает возможность оперативно остановить экспорт в случае дефицита газа, угрозы энергетической безопасности или рисков для прохождения отопительного сезона.
Подробнее о том, как должен работать механизм контролируемого экспорта газа и почему профильные эксперты считают, что при правильном дизайне он скорее усилит энергетическую безопасность, чем ослабит ее, читайте в материале РБК-Украина.