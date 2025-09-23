ua en ru
Экспорт лома из Украины в августе был на 22% больше, чем в прошлом году, ключевое направление - Польша

Вторник 23 сентября 2025 10:10
Экспорт лома из Украины в августе был на 22% больше, чем в прошлом году, ключевое направление - Польша Фото: Экспорт лома из Украины растет (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В августе 2025 экспорт металлолома из Украины вырос на 22,1% в годовом измерении. Ключевым направлением остается Польша. При этом в июле 2025 после годового перерыва металлолом из Украины начали отправлять и в Приднестровье – российский анклав в Молдове.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию GMK Center.

Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, обработанные GMK Center, в целом за январь-август отгрузки украинского металлолома выросли на 59,3% г./г. – до 283,05 тыс. тонн.

Основным направлением экспорта остается Польша: туда пошло 236,84 тыс. т нашего сырья. Таким образом, Польша фактически превратилась в транзитный хаб для украинского металлолома, который далее может поставляться в Турцию в обход экспортной пошлины, которая сейчас составляет 180 евро за тонну.

В 2024 году поставки украинского металлолома в Польшу достигли 251 тыс. тонн. В то же время экспорт этого товара из Польши в Турцию вырос более чем вдвое – до 529 тыс. тонн.

Напомним, из-за "серых" схем, по которым экспорт металлолома сначала отправляется в Польшу, чтобы избежать уплаты пошлины, украинский бюджет потерял уже около 3 миллиардов гривен – такие оценки привели в ВР.

Тем временем украинским металлургам не хватает не менее 300 тыс. тонн лома. А Еврокомиссия рассматривает ограничения на вывоз лома из ЕС, потому что это стратегическое сырье в рамках "зеленого курса".

Экономика Украины экспорт металлолома Металлургпром
