Экспорт лома из Украины в августе был на 22% больше, чем в прошлом году, ключевое направление - Польша

В августе 2025 экспорт металлолома из Украины вырос на 22,1% в годовом измерении. Ключевым направлением остается Польша. При этом в июле 2025 после годового перерыва металлолом из Украины начали отправлять и в Приднестровье – российский анклав в Молдове.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию GMK Center.

Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, обработанные GMK Center, в целом за январь-август отгрузки украинского металлолома выросли на 59,3% г./г. – до 283,05 тыс. тонн.

Основным направлением экспорта остается Польша: туда пошло 236,84 тыс. т нашего сырья. Таким образом, Польша фактически превратилась в транзитный хаб для украинского металлолома, который далее может поставляться в Турцию в обход экспортной пошлины, которая сейчас составляет 180 евро за тонну.

В 2024 году поставки украинского металлолома в Польшу достигли 251 тыс. тонн. В то же время экспорт этого товара из Польши в Турцию вырос более чем вдвое – до 529 тыс. тонн.

Напомним, из-за "серых" схем, по которым экспорт металлолома сначала отправляется в Польшу, чтобы избежать уплаты пошлины, украинский бюджет потерял уже около 3 миллиардов гривен – такие оценки привели в ВР.