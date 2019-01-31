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Експорт аграрної продукції до країн ЄС у 2018 збільшився на 8,7%

Новини » Політика    31.01.2019 - 22:01
Експорт аграрної продукції до країн ЄС у 2018 збільшився на 8,7%
Фото: експорт борошна (pzcu.gov.ua)

Експорт продукції АПК до країн ЄС у 2018 перевищив 6,3 млрд доларів

За результатами 2018 року зовнішньоторговельний обіг товарами АПК між Україною та країнами ЄС збільшився на 11,4% порівняно з 2017 роком та сягнув понад 9 млрд доларів, з яких 6,3 млрд доларів припадає на український аграрний експорт. Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За її словами, український експорт продукції АПК до країн ЄС продовжує демонструвати щорічне зростання: в 2016 році він був трохи більше ніж 4 млрд доларів, в 2017 році - 5,8 млрд доларів.

"За результатами 2018 року він перевищує 6,3 млрд доларів. Така динаміка чітко демонструє успішність Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС в сфері АПК. Це дає нам підстави говорити про те, що українські виробники є конкурентоспроможними на ринках європейських країн і можуть успішно експортувати свою продукцію відповідно до найвищих стандартів безпечності та якості", - зазначила Трофімцева.

За її словами, лідерами українського аграрного експорту до ринків ЄС залишаються зернові, яких експортовано більше ніж на 2,2 млрд доларів, насіння олійних культур - 1,1 млрд доларів та олії - 1,1 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Таким чином, зростання за 2018 рік стало максимальним за останні п'ять років.

Зазначимо, що за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.

 

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