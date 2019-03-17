Експерти успішно витягли дані з бортового самописця Boeing

Дані з самописця передали слідчій групі з Ефіопії

Во Франции эксперты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) успешно извлекли данные из речевого самописца рухнувшего в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение BEA в Twitter.

Сообщается, что данные самописца передали следственной группе из Эфиопии. BEA отмечает, что ее эксперты не ознакомились с аудиозаписями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что перед крушением пассажирского лайнера, на борту которого находились 157 человек, пилот самолета просил у диспетчера разрешения на быстрый набор высоты.

Самолет Эфиопских авиалиний потерпел крушение в воскресенье, 10 марта, вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Это крушением стало вторым для новой модели Boeing после аналогичной авиакатастрофы в Индонезии в октябре 2018 года. В результате крушения погибли 157 человек, среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады.

После авиакатастрофы ряд стран приостановили полеты для самолетов Boeing 737 MAX.