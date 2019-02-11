Експерти пов'язали зміцнення гривні з появою "передвиборних доларів"

Кандидати заводять валюту для передвиборних витрат

Управляющий партнер ИК Capital Times Эрик Найман связывает неожиданно резкое укрепление гривны в начале 2019 года, в том числе и с появлением "предвыборных долларов". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Воспряли курсом: почему подешевел доллар и что ждет валютный рынок после выборов".

"Президентская, а затем и парламентская кампании, обещают стать самыми дорогими в истории выборов Украины. И заходящая под эти события в страну валюта от кандидатов и стала той "вишенкой на торте", которая резко склонила чашу весов в пользу гривны", - сказал РБК-Украина Найман.

Население и бизнес в предвыборный период активизируется на валютном рынке, говорит Юрий Крохмаль из ОТП Банка. Но на спросе и предложении в ту или иную сторону это скажется в зависимости от общего новостного фона и ожиданий - явных перспектив или опасений.

"Президентская компания сама по себе вряд ли повлияет на сезонный тренд на укрепление гривны. Наиболее вероятный торговый диапазон 26,5-27,5 гривен/доллар", - отметил Крохмаль.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в январе 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 912,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 737,4 млн долларов. Таким образом в январе чистая продажа валюты населением составила 175,5 млн долларов, в то время как в декабре прошлого года чистая покупка валюты населением составляла 110,1 млн долларов.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий 6 февраля отметил, что переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. В частности, почти никто из аналитиков не угадал, какой курс будет осенью и зимой.