Експерти сумніваються в можливості відключити Україну від Інтернету через DDoS-атаки

Масштабні бот-атаки на українських провайдерів справді можуть вивести їх з ладу на деякий час. Однак відключити від Інтернету Україну як державу за допомогою таких атак не вийде.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Атаки на мережу: наскільки небезпечна нова кіберзагроза для України".

За словами співзасновника "Українського кіберальянсу" Андрія Барановича, відомого під ніком "Шон Таунсенд", DDoS-атаки на провайдерів із застосуванням пристроїв "розумного будинку" відбувалися і раніше.

"Будь-який оператор з кваліфікованими інженерами насправді знає, як боротися з DDoS-атаками. Це неприємно, але не смертельно. Те, що Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО помітив цю атаку і пропонує свою допомогу, непогано. Але я вважаю, що це аж ніяк не найнагальніша проблема української інформаційної безпеки", - підкреслив він.

Раніше РНБО заявила, що в Україні нараховується майже 10 тисяч пристроїв, через які можуть бути здійснені атаки на інфраструктуру провайдерів, чого нібито цілком достатньо, щоб на деякий час паралізувати український сегмент інтернету.

"Це досить багато і може на якийсь час "укласти" провайдера, і навіть провайдера провайдера, але Україну як державу "відключити від Інтернету" не вийде. Багато незалежних операторів, і не ті обсяги", - вважає експерт.

Проте, при перших підозрах того, що хтось отримав доступ до роутера та інших пристроїв "розумного будинку", українцям рекомендують скинути їх до заводських налаштувань, змінити паролі на більш стійкі, по можливості включити двофакторну аутентифікацію і регулярно оновлювати ПЗ.

Нагадаємо, минулого тижня фахівці зафіксували 17 967 підозрілих подій, серед них - кілька DDoS-атак на сайт Офісу президента.

Ще за тиждень до цього українська Рада нацбезпеки та оборони заявила про новий тип DDoS-атак, який нібито може відключити країну від інтернету.