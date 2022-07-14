Експерти сказали, яке озброєння необхідно Україні для перелому і перемоги у війні

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Яка зброя потрібна Україні, щоб переломити хід війни і перемогти РФ ".

Паритет в артилерії і HIMARS

"Якщо говорити про зброю, яка нам вкрай необхідна, то на різних фазах війни нам буде потрібно орієнтовно до тисячі бойових броньованих машин різного класу, до 500 новітніх артилерійських самохідних і буксируваних систем, а також щонайменше 300 систем залпового вогню нового покоління, такого типу як HIMARS або M270 MLRS. Але це тільки наші попередні розрахунки", - сказав військовий експерт, полковник Сергій Грабський.

Для переломного моменту спочатку потрібно вийти в паритет з окупантами за коштами поразки, каже редактор порталу "мілітарний" Михайло Люксіков. На один наш снаряд припадає по 10, а то й більше 20 ворожих. Йдеться про ствольну артилерію - як самохідні артилерійські установки (САУ), так і причіпні системи, а також РСЗВ. Такого озброєння в українських військ має бути в десятки разів більше, ніж зараз, і це пріоритет номер один, вважає Люксіков.

Якщо мова йде про ствольну артилерію - то вона має бути калібру 155 мм, зазначив співрозмовник. Україна вже отримує такі системи від партнерів. Найбільше надали США - близько сотні причіпних гармат (гаубиці M777). Інших систем - причіпних гаубиць FH70, самохідних M109, Krab, французьких CAESAR, німецьких PzH 2000 - у нас менше, говорить він.

"Враховуючи, що нам потрібно вийти в чисельний пріоритет і ще потрібно мати запас для новостворених частин, і для заміни систем, які на обслуговуванні, зламалися або були вражені, загальна потреба ствольної артилерії - це близько 2 тисяч систем", - сказав виданню Люксіков.

З РСЗВ трохи інша ситуація. Частина наших партнерів використовує радянські калібри - 122 мм.тобто ми можемо отримувати від них боєприпаси для роботи вже наявних у нас систем. А ті комплекси, які нам передають, можуть компенсувати втрати і вставати на озброєння в нові частини, зазначив експерт.

"Як приклад можна згадати передані нам RM - 70 Vampire (нам їх передала Чехія, - ред.), але їх теж кілька десятків, а потреба у нас в сотнях таких систем. І важливо сказати, що цей калібр забезпечує ураження на дальність до 20 км, а ті ж росіяни вже виробляють модифіковану його версію з удвічі більшою дальністю", - пояснив Люксіков.

Альтернативою можуть стати ті ж HIMARS або M270 MLRS. HIMARS можуть запускати балістичні ракети на відстань до 300 кілометрів, проте союзники поки не поспішають їх передавати - можливо, через страх, що ми почнемо обстрілювати територію РФ. Так що на даному етапі ці установки працюють в Україні з ракетами дальністю до 80 кілометрів.

Екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, що HIMARS або їх аналоги MLRS дуже ефективно працюють по умовно тилових об'єктах окупантів. За допомогою цих установок можна знищувати місця скупчення противника, його техніки і боєприпасів. Варто якраз згадати про те, як багато За останній тиждень-два з'явилося новин про вибухи на складах і базах, які противник облаштував на тимчасово захоплених територіях.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна вже отримала від США і союзників дев'ять американських ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів. Ймовірно, мова йде про M270. Сполучені Штати пообіцяли відправити нам сумарно вісім HIMARS, ще по три збиралися поставити Великобританія і Німеччина. Але десятка РСЗВ для того, щоб покрити весь російсько-український фронт довжиною в 1200 км, занадто мало.

"За оцінкою деяких фахівців, Україні було б достатньо 40 одиниць HIMARS і відповідних ракет до цих систем, щоб кардинально змінити ситуацію на полі бою", - зазначив Селезньов.

Бронетехніка і ППО

Другий пріоритет - це бронетехніка. За оцінкою Люксікова, нам потрібно кілька тисяч одиниць бойових броньованих машин (ББМ) і до тисячі танків. Паралельно Україна повинна захистити своє небо від ворожих літаків і ракет. Для цього потрібні системи протиповітряної оборони західних зразків, а не радянські комплекси С300, які в більшості своїй використовуються зараз в Україні.

Як приклад - американсько-норвезькі системи NASAMS. Влада США оголосила, що передасть два таких комплекси. А нам потрібні десятки дивізіонів, уточнив Люксіков. Німеччина також анонсувала поставки Україні своїх систем ППО IRIS-T, але терміни їх передачі до кінця не ясні. Можливо, вони прийдуть у жовтні.

Правда, якими б прогресивними не були поставлені системи - у світі поки не винайдені такі комплекси, які б підійшли під умови нашої війни. Розхвалена система ПРО "Залізний купол" захищає Ізраїль від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту до 70-80 кілометрів.

А з таким шквалом крилатих ракет, який вже випустила Росія по Україні, ще не стикалася жодна країна у світі. Наші Повітряні сили намагаються збивати їх тими системами, які в першу чергу призначені для інших цілей.

"По Україні вже випустили орієнтовно 2,9 тисячі ракет. У світі є системи протиповітряної оборони, але вони створювалися і розроблялися ще в 70-х роках, коли застосування крилатих ракет в таких масштабах не передбачалося. Ці системи призначалися для збивання бомбардувальників, винищувачів, ще якихось носіїв, але не крилатих ракет", - пояснив Грабський.

Авіація

Ще один важливий компонент нашого успіху - сильна авіація. Для початку нам потрібно замінити наявні радянські винищувачі і бомбардувальники на більш сучасні моделі. Наприклад, на F-16, F-18 або F-15, які є на озброєнні США та інших країн НАТО, каже Люксіков. Загальна потреба в цих літаках становить близько сотні одиниць, зазначив співрозмовник.