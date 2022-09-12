Експерти розповіли, як йде наступ ЗСУ в Херсонській області

"Зараз стає все більше точок і напрямків, де російським силам доводиться переходити в оборону, а не атакувати, як це було ще на початку війни. Це перш за все південь, а саме правобережна частина Херсонської області", - заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Попри бойові дії на півдні, основний театр бойових дій в останні дні розвернувся не навколо Херсона, як того багато хто очікував, а в Харківській області. Втрата контролю над регіоном стала найбільшою поразкою росіян з часів відходу від Києва.

ЗСУ в Херсонській області продовжують систематично робити наголос на знищенні наземних ліній комунікацій окупантів. Так, за допомогою РСЗВ вони щодня б'ють по російських вузлах тилового забезпечення, скупченнях живої сили і техніки, а також по пунктах управління.

Паралельно з цим українські військові постійно завдають ударів по ключових мостах через Дніпро, щоб бойовики не могли підвозити важку техніку: окупанти їх ремонтують - ЗСУ знову пошкоджують, і так по колу. Ті переправи, які росіяни самостійно намагаються прокласти, також надовго не затримуються.

"У Херсонській області ми закинули на угруповання, розташоване на правому березі Дніпра, логістично-вогневу петлю. Тобто ми намацали больові точки знищення їх боєкомплектів до артилерії, паливно-мастильних матеріалів, також ми виснажуємо противника. Хоча він ще досить активно чинить опір", - заявив військовий експерт, полковник Петро Черник.

Українське командування намагається зберігати інформаційну тишу в питанні просування ЗСУ на правому березі. З даних у відкритому доступі можна зробити висновок, що наші військові діють одночасно на декількох напрямках, зокрема, Херсонському у бік Миколаєва. Але більше про українські успіхи відомо на двох інших дільницях.

Один з них - район Давидова Броду, він же Інгулецький плацдарм, де за останні дні вже вдалося звільнити як мінімум два села: Білогірка і Благодатівка. Друга ділянка - північ області, поруч з адмінкордоном Дніпропетровської області. Там українські військові також зуміли деокупувати щонайменше три населених пункти: Високопілля, Ольгине та Нововознесенське.

"На Правобережжі Херсонської області противник, схоже, переходить до такої оборони, яка має ознаки прикриття відходу основної групи військ. Тому можна припустити, що окупанти розглядають як один зі сценаріїв - відхід під тиском українських військ з деяких рубежів", - заявив Мусієнко.

Є ще й четверта локація - район Снігурівки, яку можна розглядати в зв'язці з операцією ЗСУ на правому березі Дніпра. Російські війська захопили цю ділянку території в перші тижні війни і намагаються всіляко його утримати.

Снігурівка є одним з вузлів і опорних пунктів оборони окупантів на півдні, звідки йдуть дві дороги - до Херсона і Нової Каховки. Таким чином, втрата міста може створити великі проблеми російським окупантам на Правобережжі.