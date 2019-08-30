"Авангард" оприлюднив результати фіндіяльності за півроку

Ілюстративне фото (Латифундист)

Агрохолдинг істотно збільшив виробництво і експорт яєць

Агрохолдинг "Авангард" ("AVANGARDCO IPL"), найбільший виробник яєць та яєчних продуктів в Україні та Європі, за півріччя збільшив виробництво яєць на 44%, а експорт – на 164%. Про це свідчать фінансові результати діяльності холдингу за перші шість місяців 2019 року, передає РБК-Україна.

Згідно з основними фінансовими показниками, консолідована виручка склала 84,8 млн доларів. Зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року склалол 25%. При цьому експортна виручка "Авангарду" зросла на 57% і склала 44,8 млн доларів.

Як заявили в компанії, виробництво яєць агрохолдингом продовжує залишатися рекордним в Україні і продовжує зростати – до 1 777 млн шт., що порівняно з аналогічним періодом минулого року показало його зростання на 44%. Реалізація яєць склала 1 585 млн штук, що на 92% більше, ніж у минулому році.

Як повідомила генеральний директор AVANGARDCO IPL Наталія Василюк, світовий та український ринок яєць був перенасичений пропозицією, що спричинило обвал ціни на яйця нижче собівартості.

"Середня ціна на яйця досягла свого мінімуму з 2017 року, що негативно позначилося на виручці компанії. Зниження цін на зернові та олійні культури, а також пальне і мастильні матеріали дозволило знизити витрати на одиницю продукції, але не змогла компенсувати падіння цін на ринку. Незважаючи на складну ситуацію на ринку, компанія продовжила нарощувати експортні продажі. У звітному періоді ми збільшили валютну виручку на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 44,8 млн доларів завдяки значному зростанню експорту яєць до 785 млн штук. Дохід від експортних продажів досяг цільових 53% консолідованої виручки компанії", - заявила Василюк.

Компанія очікує, що ринкові умови у другому півріччі 2019 року, в цілому, будуть залишатися складними, хоча і прогнозує сезонне зростання цін на яйця. У другому півріччі 2019 року компанія зосередиться на трьох ключових напрямах розвитку: зростання продажів, роботі над довгостроковими відносинами з іноземними партнерами і збереженні високої якості продукції.

"Авангард" (AVANGARDCO IPL) є найбільшим експортером яєць та яєчних продуктів України і реалізує продукцію в більш ніж 40 країн світу - в країни ЄС, на Близький Схід, країни Африки, Азії та СНД. Станом на кінець 2018 року, AVANGARDCO IPL займає 30% промислового ринку яєць і 66% ринку сухих яєчних продуктів України. В Україні продукція "Авангарду" відома під торговою маркою "Квочка".