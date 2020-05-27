Експерти пояснили, за рахунок чого Зеленський утримує високий рейтинг

Експерти вважають, що високий рейтинг Володимира Зеленського утримується через великий кредит довіри до нього порівняно до інших політиків. Також вони назвали причиною відсутність альтернативи вибору.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Знову 75: за рахунок чого Зеленському вдалося зберегти високий рейтинг".

На думку політолога Володимира Фесенка, прихильники Зеленського позитивно оцінюють швидше його особисту активність - намагання і прагнення, а не рівень реалізації обіцянок або очікувань. По-друге, відповідальність за проблеми в країні вони перекладають на інші державні інституції - уряд чи парламент - рейтинги яких значно нижче, ніж у президента.

"Тобто "наш хлопець" старається, намагається змінити країну на краще, хоча і не все у нього виходить, є помилки і проблеми. Побічно це свідчить про збереження авансу довіри до Зеленського з боку більшості його прихильників", - пояснив РБК-Україна Фесенко.

У той же час генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто зазначив, що високий кредит довіри до Зеленського ще не вичерпався. Він також уточнив, що підтримка і рейтинги так званих старих системних політиків зараз досить низькі. Тому електоральний рейтинг Зеленського залишається таким високим, так як виборці не бачать альтернативи, пояснив Паніотто.

Високі оцінки Зеленського серед населення присмачені "хорошим піаром" і "популістськими заходами", вважає професор НаУКМА, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Олексій Гарань. Крім того, високий рейтинг Зеленського обумовлений проблемою альтернативи, вважає Гарань. Вибираючи між усіма представниками нинішнього політикуму, перед людьми виникає питання: "а хто, якщо не Зеленський?".

Директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович, у свою чергу, вважає, що позитивне ставлення до Зеленському багато в чому грунтується на його "близькості до народу". Це позитивне ставлення, за його словами, зумовлює й електоральний рейтинг Зеленського. До того ж у президента найнижчий показник недовіри порівняно з усіма іншими опозиційними політиками, зазначив Антипович.

"Через це певною мірою безальтернативність за нього готові проголосувати 40% у першому турі і ті ж самі 73-75% виборців - у другому. Наприклад, якщо взяти цю різницю між відміткою в першому турі і другому - 35% - це майже третина українців, які не за Зеленського, але проти Порошенка, Тимошенко і Бойко. Виборці можуть бути незадоволені якістю та ефективністю роботи нинішньої влади. Але повертатися до старих лекалам вони не готові", - додав соціолог.

Нагадаємо, оцінюючи дії органів влади у квітні-травні цього року, 47% українців відповіли, що схвалюють дії і заяви президента Володимира Зеленського.

Раніше сообшалось, що якщо б вибори президента України відбулися в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували би 39,3% громадян.