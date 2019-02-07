Експерти оцінили вплив на ринок дозволу НБУ купувати валюту в кредит

Обмеження в 150 тис. грн буде стримувати обсяг операцій

Разрешение Национального банка покупать валюту за кредитные средства - шаг в правильном направлении, который согласуется с международной практикой. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Покупку и обмен валют за кредитные средства в целом можно назвать положительным моментом, но при этом ограничения по нему не позволят особым образом изменить ситуацию на рынке. Виной этому ограничения по объему операций", - сказал он.

Аналитик отметил, что логика таких операций ясна и в большинстве стран является нормальной практикой.

"Государство не накладывает таких ограничений, а вся ответственность ложится на менеджмент банка. В связи с этим мы переходим на мировые стандарты, а данное либеральное введение позволит использовать свой капитал максимально открыто и без дополнительных ограничений", - добавил Пархоменко.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Кроме того НБУ разрешил покупать валюту за кредитные средства, если сумма операции не превышает 150 тыс. грн.