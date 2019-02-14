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Експерти оцінили ймовірність зростання курсу долара до 30 грн/долар


Різка девальвація гривні у 2019 році можлива, але малоймовірна

Для резкого роста курса доллара на 10% и более нужны достаточно веские факторы, и не все из них стоит рассматривать, как хоть сколько-нибудь вероятные. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

По его мнению, наиболее серьезный, и в то же время реалистичный риск для гривны связан с отказом от реформ, согласованных с МВФ, и с проигранной войной с коррупцией.

"В случае прекращения программы кредитования МВФ аналогичное решение могут принять и другие текущие и потенциальные инвесторы, может быть понижен кредитный рейтинг страны, возникнут сложности с обслуживанием и рефинансированием внешнего долга, и такой сценарий может больно ударить по курсу гривны", - сказал он.

Комментируя военный фактор, Иосуб отметил, что после осеннего обострения в Керченском проливе Россия получила достаточно консолидированную позицию всего мира, в связи с этим инцидентом США и ЕС обсуждают новые санкции. "Вряд ли Россия в ближайшее время решит повторить этот опыт, а значит и вероятность нового военного положения невысока", - считает он.

Аналитик также отметил, что теоретически народные волнения или военный переворот привели бы к падению гривны гораздо более чем на 10%, однако вероятность подобных событий оценивается как близкая к нулю.

Не видит он и больших рисков и со стороны ставки ФРС. Как показывает практика, последние 10 лет ФРС не предпринимает резких, неожиданных решений. О своих будущих действиях американский регулятор заранее предупреждает рынок. Итогом последнего заседания ФРС стали заявления о более мягкой траектории будущего повышения ставок, с этой стороны серьезных рисков нет, добавил он.

"Чуть более реалистична реакция гривны на неурожай зерновых или снижение спроса на металлургическую продукцию. Хотя гадать об урожае - дело неблагодарное, причин для какой-то рекордной супер-засухи синоптики пока не видят. Что касается спроса на металл, на фоне ожидаемого замедления роста мировой экономики весьма вероятно его сокращение. Но пока речь идет о замедлении роста экономики, а не о новом мировом кризисе, снижение спроса на продукцию металлургов не будет катастрофичным", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, аналитики считают, по окончании президентских выборов курс доллара будет находиться в диапазоне в диапазоне 27-28 грн/доллар.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин назвал пять причин падения курса доллара в начале 2019 года. Однако, по его мнению, все факторы укрепления гривны имеют краткосрочный характер, тенденция может измениться во второй половине года.

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