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Експерти оцінили ймовірність скасування виборів через карантин

Київ, Середа 19 серпня 2020 08:35
Експерти оцінили ймовірність скасування виборів через карантин
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Все залежить від епідемічної ситуації восени, коли кампанія перейде в активну фазу

Поки ні карантин, ні епідемія не заважають проведенню виборчої кампанії. Зараз вся робота йде по медійному та рекламному напрямку, великих агітаційних заходів поки немає.

Про це говорить політтехнолог Сергій Гайдай, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Регіональні гонки: чому місцеві вибори стануть випробуванням для влади".

Тепер все залежить від епідемічної ситуації восени, коли кампанія перейде в активну фазу.

"Швидше за все, доведеться пристосовуватися до карантину. Буде менше або зовсім не буде масових заходів. На "сітки" це вплине менше. З ними буде інша проблема: грошей зараз буде менше внаслідок економічної кризи. Хоча в 2015 році теж була економічна криза", - розповів виданню політолог Володимир Фесенко.

Політтехнолог Кость Бондаренко вважає, якщо влада побачить, що вона ризикує програти вибори, то може ввести надзвичайний стан і перенести вибори на невизначений термін.

З іншого боку, для президента і правлячої партії відкладати дату виборів не дуже вигідно, оскільки на той час їх рейтинги можуть знизитися, зазначив Фесенко.

Нагадаємо, Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Зазначимо, в Міністерстві охорони здоров'я говорили, що погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може вплинути на проведення місцевих виборів.

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