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Эксперты оценили вероятность отмены выборов из-за карантина

Киев, Среда 19 августа 2020 08:35
Эксперты оценили вероятность отмены выборов из-за карантина
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Все зависит от эпидемической ситуации осенью, когда кампания перейдет в активную фазу

Пока ни карантин, ни эпидемия не мешают проведению избиртельной кампании. Сейчас вся работа идет по медийному и рекламному направлению, больших агитационных мероприятий пока нет.

Об этом говорит политтехнолог Сергей Гайдай, говорится в материале РБК-Украина "Региональные гонки: почему местные выборы станут испытанием для власти".

Тепер все зависит от эпидемической ситуации осенью, когда кампания перейдет в активную фазу.

"Скорее всего, придется приспосабливаться к карантину. Будет меньше или совсем не будет массовых мероприятий. На "сетки" это повлияет меньше. С ними будет другая проблема: денег сейчас будет меньше вследствие экономического кризиса. Хотя в 2015 году тоже был экономический кризис", - рассказал изданию политолог Владимир Фесенко.

Политтехнолог Константин Бондаренко считает, если власть увидет, что она рискует проиграть выборы, то может ввести чрезвычайное положение и перенести выборы на неопределенный срок.

С другой стороны, для президента и правящей партии откладывать дату выборов не очень выгодно, поскольку к тому времени их рейтинги могут снизиться, отметил Фесенко.

Напомним, Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Отметим, в Минздраве говорили, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может повлиять на проведение местных выборов.

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