Експерти оцінили просування ЗСУ в Херсонській області

Більшість території Херсонської області зараз окуповані агресором. Під контролем ВСУ знаходяться окремі райони на Заході у бік Миколаєва і на північному заході, в десятках кілометрів від Кривого Рогу, і на цих напрямках українське командування в останні тижні організувало серію успішних контратак.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки".

Як наголошується в матеріалі, поки Кремль стягнув свої основні сили на Донбас, нашій армії вдалося закріпитися в районі Давидова Броду і річки Інгулець, а також трохи наблизитися до Херсона.

"Це поліпшення українських позицій і підготовка плацдарму для майбутнього наступу. Наші сили зуміли досягти там певного успіху. Ми потроху просуваємося вперед. У будь-якому випадку ми наближаємося до Херсона. Але масштаби просування там невеликі", - пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Зараз наші військові "намацують" можливість наступу від Давидова Броду на південний схід до Берислава, який знаходиться поруч з новою Каховкою. Якщо ця операція увінчається успіхом, то ЗСУ фактично розсічуть угруповання противника на правому березі Дніпра на умовну Херсонську і Криворізьку. Ті підрозділи, які зараз дислокуються ближче до Кривого Рогу, будуть, по суті, приречені, оскільки їх відріжуть від усіх поставок.

На Херсонському напрямку є ще одна важлива локація - це район Снігурівки, де наші захисники також зав'язали бої. Це місто розташоване на адмінкордоні Миколаївської області і з кінця березня контролюється росіянами. Від Снігурівки йдуть прямі дороги на Херсон і в район Берислава, каже військовий аналітик, полковник Сергій Грабський.

"Фактично це дві єдині переправи на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Відповідно, тільки ці дві переправи забезпечують постачання військ противника на правому березі", - уточнив експерт.

Для українських захисників важливо перекрити доступ до цих переправ, щоб перерізати лінії комунікацій окупантів на Правобережжі Херсонської області. Через контрудари наших військ агресор був змушений перекидати туди частину сил і засобів із Запорізької області.