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Експерти пояснили, чому в Європі припинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 09:50
Експерти пояснили, чому в Європі припинили вакцинацію препаратом AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Ряд країн Європи, Азії та Африки призупинили використання вакцини AstraZeneca через те, що серед прищеплених були зафіксовані випадки тромбозу та його ускладнення. Експерти називають це нормальною практикою в медицині.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Взяли паузу: чому в світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні".

Викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта зазначив, що проблема виникла через те, що тромбоз не був вказаний як потенційно можлива побічна реакція від AstraZeneca.

"Після того, коли почали реєструвати такі випадки, звичайна практика в усьому світі, в тому числі і в Україні - припинення використання препарату. Тільки не всієї партії: жодна країна в Європі не зупинила застосування AstraZeneca - вони зупинили використання однієї серії продукту. Але оскільки деякі країни дуже невеликі, вийшло так, що вони отримали тільки одну серію", - пояснив інфекціоніст.

При цьому експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор медичних наук Наталія Виноград пояснила, що фахівці повинні фіксувати несприятливі події після імунізації та провести розслідування причин.

"Якщо виникають навіть поодинокі випадки, але важкі, то загальноприйнята практика - призупинити використання конкретно тієї серії вакцини..., провести перевірку та розслідування. У нас нова вакцина, за кожним випадком вкрай ретельно стежать. У світі немає і не було будь-якої вакцини, після якої не виникали б несприятливі події після імунізації", - пояснила Виноград.

Нагадаємо, раніше Європейського агентства з контролю медикаментів (EMA) заявило про безпеку вакцини AstraZeneca після додаткових досліджень інформації про можливу появу тромбозу. Після цього ряд країн оголосили про відновлення вакцинації даним препаратом.

Також РБК-Україна писало, що експерти називають політику - причиною скандалу навколо вакцини AstraZeneca.

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Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні