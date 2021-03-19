Эксперты объяснили, почему в Европе прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ряд стран Европы, Азии и Африки приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за того, что среди привившихся были зафиксированы случаи тромбоза и его осложнения. Эксперты называют это нормальной практикой в медицине.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине".

Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита отметил, что проблема возникла из-за того, что тромбоз не был указан как потенциально возможная побочная реакция от AstraZeneca.

"После того, когда начали регистрировать такие случаи, обычная практика во всем мире, в том числе и в Украине - приостановка использования препарата. Только не всей партии: ни одна страна в Европе не остановила применение AstraZeneca - они остановили использование одной серии продукта. Но так как некоторые страны очень небольшие, вышло так, что они получили только одну серию", - пояснил инфекционист.

При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения и доктор медицинских наук Наталья Виноград пояснила, что специалисты должны фиксировать неблагоприятные события после иммунизации и провести расследование причин.

"Если возникают даже единичные случаи, но тяжелые, то общепринятая практика - приостановить использование конкретно той серии вакцины…, провести проверку и расследование. У нас новая вакцина, за каждым случаем крайне тщательно следят. В мире нет, и не было какой-либо вакцины, после которой не возникли бы неблагоприятное событие после иммунизации", - пояснила Виноград.