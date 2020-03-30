Експерти назвали умови відновлення економіки України після кризи

Економіка України може відновити зростання і компенсувати втрати першого півріччя 2020 року, якщо отримає допомогу від Міжнародного валютного фонду. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Підтримка з боку МВФ дозволяє швидко запустити економіку", - сказав він.

За його словами, транші понад суму 10 млрд доларів дозволять дуже швидко набирати темпи зростання і вийти до значень на рівні 0% в цьому році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 29 березня оновив макропрогноз на 2020 рік і заклав у ньому курс на рівні 29,5 грн/долар.

Згідно з оновленим макропрогнозу, падіння реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) в 2020 році очікується на рівні 3,9%. До початку кризи, викликаної, пандемією COVID-19, очікувалося зростання економіки України на рівні 3,9%. У той же час, вже з другої половини року очікується відновлення економічного зростання та його прискорення в наступні роки. Серед причин - високий попит у світі на продукцію вітчизняного АПК, значно більш стійка банківська система порівняно з попередніми кризовими епізодами, зниження цін на імпортовані енергетичні товари, продовження структурних реформ у співпраці з міжнародними партнерами.