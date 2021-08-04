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Рейтинг партій: "Батьківщина" продовжує нарощувати підтримку

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Київ, Середа 04 серпня 2021 15:34
Рейтинг партій: "Батьківщина" продовжує нарощувати підтримку Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці липня, до Верховної ради пройшли б п’ять партій. Серед тих, хто продовжує нарощувати підтримку - "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися, свої голоси віддали б за партію "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "Євросолідарність" - 14,2%. Понад прохідний бар’єр набирає також "Сила і честь" (6,3%).

Порівнюючи з аналогічним дослідженням КМІС за червень, за минулий місяць команда президента втратила підтримку з 20,6% до 20,2%, а "Батьківщина" - навпаки, додала до свого рейтингу з 14,7% до 16%.

Нагадаємо, протягом 24 липня-1 серпня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки, під час якого методом особистого інтерв’ю було опитано 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що партія "Батьківщина" вийшла на друге місце у партійному рейтингу.

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