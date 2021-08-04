Рейтинг партій: "Батьківщина" продовжує нарощувати підтримку

Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці липня, до Верховної ради пройшли б п’ять партій. Серед тих, хто продовжує нарощувати підтримку - " Батьківщина " Юлії Тимошенко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися, свої голоси віддали б за партію "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "Євросолідарність" - 14,2%. Понад прохідний бар’єр набирає також "Сила і честь" (6,3%).

Порівнюючи з аналогічним дослідженням КМІС за червень, за минулий місяць команда президента втратила підтримку з 20,6% до 20,2%, а "Батьківщина" - навпаки, додала до свого рейтингу з 14,7% до 16%.