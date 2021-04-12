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Експерти назвали помилкою можливий продаж "Мотор Січі" Туреччині

Автор: РБК-Україна

Можливий продаж контрольного пакета акцій ПАТ "Мотор Січ" Туреччині - помилка з боку української влади. Крім того, цим буде завдано публічна образа китайським інвесторам підприємства, яке не загладити, навіть якщо Україна поверне їм $3,6 млрд за рішенням міжнародного арбітражу.

Про це заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Одна справа, коли влада холоднокровно прораховує ситуацію, усвідомлює наслідки, але все-таки націоналізує підприємства, оскільки це відповідає стратегічним національним інтересам. І зовсім інша справа, коли держава забирає власність у китайців тільки для того, щоб віддати туркам. Україна, тим самим, ображає Китай, мовляв, ми з вами, китайцями, не хочемо мати справу", - заявив експерт.

Експерт нагадує також про різну геополітичну вагу КНР і Туреччини.

"Китай - наддержава, яка в пандемійному хаосі стає тільки сильніше. А Туреччина вже 50 років топчеться на порозі ЄС, і Вашингтон не особливо прихильний до Ердогана. Тобто Україні треба дуже добре думати, як і з ким дружити. Китай точно завтра буде сильніше, ніж сьогодні. І точно не забуде кейс "Мотор Січі". Публічне приниження і образа не можна спокутувати грошима, Україні доведеться за це заплатити", - додає він.

На думку економічного експерта Олексія Куща, українські чиновники легковажно звертаються з питаннями власності і національної безпеки.

"Спробуйте приїхати до Туреччини і купити там 50% акцій турецького державного підприємства, яке виробляє стратегічну продукцію подвійного призначення. І якщо хтось думає, що ми будемо впливати на постачання Bayraktar, то він глибоко помиляється. Якщо турки куплять "Мотор Січ", вони самі вирішать, куди і скільки поставляти", - зазначив економіст у Facebook.

Нагадаємо, зараз китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ведуть міжнародний арбітраж, щоб стягнути з України $3,6 млрд як компенсацію збитку, понесеного в результаті експропріації їхніх інвестицій Української влади.

23 березня президент ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про заходи щодо захисту національних інтересів у сфері авіамоторобудування. Тоді на засіданні Радбезу було вирішено, що завод "Мотор Січ" повернуть "у власність українського народу".

Як повідомляло РБК-Україна, про намагання України продати туркам "Мотор Січ", повідомляло міжнародне видання Times Of Middle East.

Згодом у Мінстратегпромі спростувала такі наміри і заявили про невтручання у діяльність приватних підприємств.

"відповідно До вимог Господарського кодексу України втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини підприємств заборонено, тому Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України не має права втручатися у господарську діяльність приватного суб'єкта господарювання - акціонерного товариства "Мотор Січ", - заявили міністерства

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Новини України Мотор СичКитайТурция
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