Експертів МВФ приїдуть до Києва для технічних обговорень

Команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Київ. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає офіс МВФ у Києві.

За словами Люнгмана, команда МВФ їде в Україну для обговорення технічних питань.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що 11 січня Кабінет міністрів України подав Верховній раді законопроект, яким забороняється повернення "ПриватБанку" його колишньому власнику Ігорю Коломойському. Але Рада так його й не прийняла.

Законопроект покликаний внести зміни в законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку. Водночас передбачено нововведення в ситуаціях, коли Міністерство фінансів стає власником такого банку (націоналізація).

Водночас, прем'єр Олексій Гончарук зазначив, що зареєстрований урядовий законопроєкт про виведення з ринку неплатоспроможних банків не пов'язаний з ПриватБанком.