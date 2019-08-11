Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

На наступному тижні курс гривні щодо долара буде коливатися у вузькому діапазоні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Національна валюта перебуватиме в коридорі 25,10 - 25,40 грн/долар", - повідомив він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс гривні показав невелику корекцію і зміг знизиться до позначки 25,80 грн за долар. Зростання долара зупинився 7 серпня, після успішно проведеного аукціону з боку Мінфіну, який відбувся днем раніше. Загальна емісія була порівняно невеликою і становила 2,7 млрд гривень. Кінець тижня на міжбанку гривня завершує на позначці 25,20, повернувшись до середнім значенням минулого тижня.

Схожа ситуація і з готівковим ринком - середня ціна нацвалюти досягла позначки в 25,31 гривень за долар. "В цілому по різним сегментам ринку гривня показує позитивні значення приросту в середньому на 30-35 копійок в залежності від сегменту ринку", - додав він.

Євро за цей період по відношенню до гривні також втрачає в ціні. В рамках тижня європейська валюта просіла на 42 копійки по міжбанку, а на готівковому ринку українська валюта зміцнилася на 51 копійку. Таким чином, середній курс євро зараз становить 28,35 грн, нагадав аналітик Альпарі.

Нагадаємо, Національний банк вважає, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд доларів.

Зазначимо, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар.