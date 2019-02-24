Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Наприкінці лютого курс долара може трохи знизитися

На следующей неделе ожидается небольшое снижение курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"К концу недели доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 26,8/27,0 грн", - прогнозирует он.

Аналитик отметил, что последние две недели наблюдается стабилизацию курса доллара на межбанке в горизонтальном коридоре в диапазоне 26,9-27,3.

"Внутри же этого диапазона доллар может и дальше ходить от одной границе к другой практически случайным образом и без серьезных информационных поводов", - считает эксперт.

Иосуб напомнил, что с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,16 грн до 27,00 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,220/27,250 до 27,005/27,030 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,09/27,32 до 26,92/27,14 (-0,6%/-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщало РБК-Украина, на укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в начале 2019 года, повлияли несколько факторов, среди которых внешняя конъюнктура и спрос нерезидентов на ОВГЗ.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин назвал пять причин падения курса доллара в начале 2019 года. Однако, по его мнению, все факторы укрепления гривны имеют краткосрочный характер, тенденция может измениться во второй половине года.