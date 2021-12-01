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Експертна комісія в США рекомендувала схвалити таблетки від COVID-19

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США, Середа 01 грудня 2021 05:35
Експертна комісія в США рекомендувала схвалити таблетки від COVID-19 Фото: експертна комісія в США рекомендувала таблетки від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Група експертів у галузі охорони здоров'я, призначена урядом США, рекомендувала регулятору таблетки" Молнупіравір" американської фармацевтичної компанії Merck від COVID-19 для дорослих пацієнтів з групи високого ризику. 13 експертів проголосували "за", 10 - "проти".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Очікується, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів незабаром видасть дозвіл на використання препарату в екстрених випадках.

Очікується, що таблетки Merck стануть першим дозволеним пероральним препаратом для лікування COVID - 19 у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) приступило до безперервного огляду таблеток від коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck.

Додамо, що в Україні нещодавно стартували клінічні випробування препарату "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг.

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