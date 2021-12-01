Експертна комісія в США рекомендувала схвалити таблетки від COVID-19
Група експертів у галузі охорони здоров'я, призначена урядом США, рекомендувала регулятору таблетки" Молнупіравір" американської фармацевтичної компанії Merck від COVID-19 для дорослих пацієнтів з групи високого ризику. 13 експертів проголосували "за", 10 - "проти".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.
Очікується, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів незабаром видасть дозвіл на використання препарату в екстрених випадках.
Очікується, що таблетки Merck стануть першим дозволеним пероральним препаратом для лікування COVID - 19 у Сполучених Штатах.
Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) приступило до безперервного огляду таблеток від коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck.
Додамо, що в Україні нещодавно стартували клінічні випробування препарату "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг.