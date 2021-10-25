Регулятор ЄС почав огляд таблеток від коронавірусу Молнупіравір

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) приступило до безперервного огляду таблеток від коронавірусу Молнупіравір компанії Merck . Рішення прийнято на підставі попередніх результатів клінічних досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр EMA .

Відзначається, що безперервний огляд таблеток від коронавірусу Молнупіравір буде проводити комітет EMA з ліків для людини. Дане рішення засноване на попередніх результатах лабораторних і клінічних досліджень.

"Ці дослідження показують, що ліки можуть знизити здатність Sars CoV 2 (вірусу, що викликає COVID-19) розмножуватися в організмі, тим самим запобігаючи госпіталізацію або смерть пацієнтів з COVID-19", - йдеться в релізі.

Огляд триватиме до тих пір, поки у компанії "не буде достатньо доказів для подачі офіційної заяви на отримання дозволу на продаж". Конкретні терміни закінчення спостереження не називаються.

В EMA пообіцяли повідомити про подальші дії, коли буде подана заявка на отримання дозволу на продаж препарату.