ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Регулятор ЄС почав огляд таблеток від коронавірусу Молнупіравір

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 25 жовтня 2021 18:22
Регулятор ЄС почав огляд таблеток від коронавірусу Молнупіравір Фото: в ЄС приступили до огляду таблеток від COVID (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) приступило до безперервного огляду таблеток від коронавірусу Молнупіравір компанії Merck. Рішення прийнято на підставі попередніх результатів клінічних досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр EMA.

Відзначається, що безперервний огляд таблеток від коронавірусу Молнупіравір буде проводити комітет EMA з ліків для людини. Дане рішення засноване на попередніх результатах лабораторних і клінічних досліджень.

"Ці дослідження показують, що ліки можуть знизити здатність Sars CoV 2 (вірусу, що викликає COVID-19) розмножуватися в організмі, тим самим запобігаючи госпіталізацію або смерть пацієнтів з COVID-19", - йдеться в релізі.

Огляд триватиме до тих пір, поки у компанії "не буде достатньо доказів для подачі офіційної заяви на отримання дозволу на продаж". Конкретні терміни закінчення спостереження не називаються.

В EMA пообіцяли повідомити про подальші дії, коли буде подана заявка на отримання дозволу на продаж препарату.

Нагадаємо, напередодні компанія звернулася в EMA з проханням схвалити її таблетку для лікування коронавірусу.

Зазначимо, раніше Merck запросила дозвіл на використання таблеток в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Коронавірус
NEWS
Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів
Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку