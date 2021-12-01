Экспертная комиссия в США рекомендовала одобрить таблетки от COVID-19

Группа экспертов в области здравоохранения, назначенная правительством США, рекомендовала регулятору таблетки "Молнупиравир" американской фармацевтической компании Merck от COVID-19 для взрослых пациентов из группы высокого риска. 13 экспертов проголосовали "за", 10 - "против".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на AFP.

Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в скором времени выдаст разрешение на использование препарата в экстренных случаях.

Ожидается, что таблетки Merck станут первым разрешенным пероральным препаратом для лечения COVID-19 в Соединенных Штатах.