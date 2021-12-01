Экспертная комиссия в США рекомендовала одобрить таблетки от COVID-19
Группа экспертов в области здравоохранения, назначенная правительством США, рекомендовала регулятору таблетки "Молнупиравир" американской фармацевтической компании Merck от COVID-19 для взрослых пациентов из группы высокого риска. 13 экспертов проголосовали "за", 10 - "против".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.
Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в скором времени выдаст разрешение на использование препарата в экстренных случаях.
Ожидается, что таблетки Merck станут первым разрешенным пероральным препаратом для лечения COVID-19 в Соединенных Штатах.
Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к непрерывному обзору таблеток от коронавируса "Молнупиравир" компании Merck.
Добавим, что в Украине недавно стартовали клинические испытания препарата "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг.