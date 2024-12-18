Эксперт объяснила, почему Индия покупает российскую нефть

"Что касается нефти, то завтра, если мы начнем ее брать откуда-то дешевле, мы перейдем на другого поставщика", - сказала она.

Рао напомнила, что Индия никогда не покупала российскую нефть до начала войны в Украине. Ее получали из стран Персидского залива.

"Когда началась война и когда против России были применены санкции, Россия хотела выйти на другие экономики, и дала нам большие скидки. Из-за войны, поскольку цены стали сниженными, Индия начала покупать много нефти у России. Это только из-за геополитической ситуации", - рассказала эксперт.

По ее словам, из-за скидок и из-за того, что Индия очень зависит от углеводородов, особенно нефти, индийцы начали покупать в России, потому что хотели получить как можно больше за дешевую цену".

"Итак, мы покупаем нефть из-за скидок. И еще потому, что покупка Индией российской нефти позволила оставаться стабильными ценам на сырую нефть. Иначе они могли быть очень, очень непредсказуемыми. Поэтому во многих отношениях я считаю, что изменение источников поставок нефти позволило сработать "ценовому потолку" G7 и санкциям", - добавила она.

Рао заявила, что Индия имеет очень прозрачную коммуникацию с западными партнерами по этому поводу. "Поэтому они понимают, в чем причина того, что Индия покупает так много нефти, и на каких условиях Индия покупает эту нефть", - сказала она.