Эксперты о зерновом споре Украины и Польши: нужно переждать выборы

Адамский объяснил, что польские фермеры, которые в отличие от украинских имеют небольшие хозяйства, очень чувствительны к изменениям в своих доходах. Поэтому аграрии требуют от правительства шагов, чтобы украинская продукция не попадала на местный рынок в больших объемах.

Что стало катализатором конфликта

Очевидно, что Польша, как и любая страна, отстаивает собственные национальные интересы. Однако, по мнению Фесенко, катализатором конфликта с Украиной стали парламентские выборы в Польше, которые пройдут в середине октября этого года.

"Я думаю, что такой остроты эмоций не было бы, если бы не было выборов в Польше. Сейчас представители правящей польской партии начали использовать эту тему, потому что фермеры - это целевая группа", - предположил Фесенко.

Поэтому, по его словам, любые шаги польского правительства, которые могут не понравиться местным аграриям, можно исключить как минимум до конца избирательной гонки.

Польские заявления "обостряются"

В то же время чем ближе становятся выборы, тем острее заявления польской стороны. Так, на днях в канцелярии польского премьера допустили сокращение финансовой поддержки украинских беженцев, а министр Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк предупреждал, что зерновой скандал может снизить уровень поддержки Украины среди поляков.

Более того, министр сельхозхозяйства Телус не исключил, что Польша может блокировать вступление Украины в ЕС, если к тому времени вопрос зерна не удастся урегулировать.

"Если мы не создадим инструменты сегодня, Польша точно не согласится на вступление Украины в Европейский союз", - сказал он на этой неделе.

Действительно ли Польша откажется от помощи Украине

Польша из-за ситуации с зерном вряд ли откажется от помощи Украине, поскольку победа Украины в войне и в интересах Варшавы, а поддержка украинских беженцев регулируется на уровне ЕС.

А вот с евроинтеграцией у Украины действительно могут возникнуть проблемы. Как пояснил изданию Адамский, расширение ЕС - это политический процесс, который требует согласия всех государств союза, - поэтому прежде чем Варшава даст "зеленый свет", она захочет урегулировать аграрный вопрос.

"В ситуации, когда Польша - крупнейший западный сосед Украины и тоже аграрная страна, - Украина будет вынуждена так или иначе разговаривать с Польшей, на каких условиях интегрироваться так, чтобы польский аграрный рынок не был уничтожен. И это будет сложный процесс, но я уверен, что при доброй воле это можно будет урегулировать", - сказал польский эксперт.

Адамский также считает, что после завершения выборов в Польше, обсуждать зерновой вопрос станет проще, поскольку польские политики получат большее пространство для маневра, ведь их шаги уже не повлияют на результаты голосования. Однако, как отмечает польский эксперт, переговоры будут проходить все же сложнее, чем это могло быть несколько месяцев назад, ведь острая риторика повлияла на доверие между странами.

Детальнее о том, почему отношения между Киевом и Варшавой обострились можно узнать в материале РБК-Украина.

Конфликт между Польшей и Украиной

Напомним, Польша 15 сентября решила продлить запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии отменить такие меры.

В ответ Киев начал подачу иска во Всемирную торговую организацию.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Польша подрывает солидарность с политическим театром. Варшава после этого вызвала посла Украины в Министерство иностранных дел.

Но уже сегодня государства договорились найти решение по экспорту украинской агропродукции.

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