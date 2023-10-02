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Эксперты спрогнозировали возможные сроки деоккупации Крыма и Донбасса

Киев, Понедельник 02 октября 2023 19:46
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Эксперты спрогнозировали возможные сроки деоккупации Крыма и Донбасса Фото: эксперты спрогнозировали возможные сроки деоккупации Крыма и Донбасса (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко, Александр Коваленко

Украинские военные могут деоккупировать Крым уже в 2024 году. При этом более интенсивное освобождение Донбасса начнется позже.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отметил Коваленко, процесс освобождения Крыма в лучшем случае начнется в 2024 году, но только после деоккупации Запорожской и Херсонской областей.

"То есть, возможно, 2024-й станет годом освобождения Крыма. А 2025-й - годом более интенсивных действий в Луганской и Донецкой областях. Особенно в зоне глубокой оккупации, которая была захвачена еще в 2014-2015 годах", - уточнил он.

Мусиенко также согласен с мнением, что Крым и юг останутся приоритетом в вопросе деоккупации. При этом он допустил параллельные локальные успехи в районе Бахмута или на других направлениях.

"Но все же юг и Крым - это абсолютный приоритет. Я думаю, на Западе тоже есть понимание, что деоккупация юга и перерезание сухопутного коридора на полуостров, взятие его в кольцо станут большим успехом. И это фактически будет означать поражение России в нынешней фазе", - рассказал эксперт.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала лета украинские военные продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. Они уже смогли деоккупировать ряд населенных пунктов на юге страны.

Также бойцы ВСУ продвинулись под Бахмутом, где недавно освободили от россиян Клещиевку и Андреевку.

Как отмечал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, главный прорыв контрнаступления произойдет после деоккупации Токмака Запорожской области.

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