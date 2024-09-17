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Эксперты спрогнозировали, как в Украине будут отключать свет зимой

Иллюстративное фото: в Украине зимой будут применять графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

В Украине, вероятно, будут применять графики отключений света этой зимой. Ограничивать электроснабжение могут в серых зонах.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Недавно в интервью бывший глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказывал, что отключать свет по графикам могут начать даже не в ноябре, а в декабре, если не будет сильных обстрелов. 

При этом, согласно его прогнозу, отключения будут применять, даже если все планы по ремонту энергообъектов удастся выполнить. Поэтому графики будут примерно такими же, как и летом. 

Рябцев согласен с таким мнением Кудрицкого. 

"Это, собственно, и есть три-четыре очереди отключений. То есть относительно того, что мы говорили летом, прогнозы на зиму не ухудшились", - добавил он. 

В свою очередь Омельченко подчеркнул, что ситуация с отключениями будет зависеть от ряда факторов: уровня дефицита, импорта, погодных условий, возможностей ПВО отбивать атаки. Но мощностей, чтобы не вводить графики зимой, точно будет не хватать.

 

Что предшествовало

Напомним, энергообъекты Украины серьезно повреждены после серии российских ударов, которая началась еще весной. Из-за этого украинские энергетики вводят графики отключений света.

Последние несколько дней ограничения не применяют, поскольку потребление снизилось из-за благоприятных погодных условий.

Более детально о том, когда могут вернуться графики отключений, - в материале РБК-Украина.

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