Эксперты оценили вероятность выхода Байдена из президентской гонки

По мнению главы "Института Американистики", аналитика "Интерньюз-Украина" Владислава Фарапонова, на "сегодня нет сценариев замены Байдена без воли самого Байдена".

"Если это произойдет, по логике ему придется попрощаться и с нынешним президентским сроком. Сценариев, когда он остается президентом, но не баллотируется на выборы-2024, очень мало. Особенно на данном этапе, когда прошли все праймериз, и дело осталось только за формальной конвенцией (съезд демократов, который выдвинет кандидата в президенты и вице-президенты, - ред.

По словам эксперта, если этот вариант будет реализован, президентом автоматически станет Камала Харрис, а главный вопрос конвенции сведется к выбору кандидата на должность вице-президента. Но это все лишь теоретически, Байден идти не планирует, а демократы не отважатся пренебречь результатами праймериз.

"Гипотетически самые большие шансы у Харрис. У других - глубоко теоретические. Сложно представить, что кто-то получится и скажет, что готов заменить Байдена. Рано или поздно он перестанет быть президентом. Но с точки зрения политической выгоды популярные кандидаты и бывшие президенты всегда выступают серьезными агитаторами в будущих кампаниях", - подчеркнул Фарапонов.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев считает, что очередная волна критики со стороны демократов повышает вероятность схода Байдена с дистанции.

"На самом деле Байден может покинуть гонку. Вопрос в том, что не слышно историй о встречах его команды с Ньюсомом, Буттиджеджем или кем-либо, кто мог бы стать адекватным претендентом. По моему личному мнению, Харрис не победит Трампа, несмотря на якобы преимущество в опросах в 3%. Это не отрыв для молодого и взрывного кандидата. Он должен лидировать минимум на 10%, чтобы замена была валидной и спокойной", - отметил он.