Эксперты оценили, есть ли смысл Украине захватывать Курскую АЭС

Российские пропагандисты распространяют слухи, что украинские войска якобы хотят захватить Курскую АЭС, которая находится в городе Курчатов Курской области. Однако Украине нет смысла брать под свой контроль станцию.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко не видит логики в украинском контроле над Курской АЭС. По его словам, в этом вопросе больше внешнеполитических рисков, чем преимуществ.

"Как ее содержать, кто это будет делать? Неизвестно. Мы же не можем копировать российских террористов, то, что они делают на нашей Запорожской АЭС. По моему мнению, основной план - стратегия неопределенности. Чтобы враг не знал, какими будут дальнейшие шаги. Перекроют вентиль на "Судже" или захватят Курскую АЭС? Будет прорыв в Белгородскую или Брянскую область, а, может, наши пойдут на Москву? Чтобы враг был в неопределенности и был вынужден перебрасывать войска с линии фронта на все опасные направления", - подчеркнул он.

Военный эксперт Владислав Селезнев также сомневается, что украинские силы будут пытаться контролировать ГИС "Суджа" или Курскую АЭС. Ибо главная миссия в другом.

"Она направлена на то, чтобы создать максимально неудобные условия, заставить Россию перебросить и без того ограниченные ресурсы с нашего юга или востока, ослабить давление на наш Волчанск. И действия нашей армии максимально эффективны. А по взаимодействию авиации, систем ПВО и артиллерии здесь вообще работа идеальна", - объяснил эксперт.