Эксперты МАГАТЭ зафиксировали звуки взрывов возле двух украинских АЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали военную активность в течение ночи минувшей ночью вблизи двух украинских АЭС - Хмельницкой и Запорожской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на территории Украины поздно вечером, 28 ноября, эксперты услышали
Кроме того, ранее в МАГАТЭ заявили, что на Запорожской АЭС экспертов также предупредили об угрозе обстрелов. При этом в последние сутки были слышны
В Хмельницкой области раздались звуки взрывов вечером во вторник, 28 ноября. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки с применением ударных дронов типа Shahed.
Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и ставке-охладителе. Кроме того, русские войска используют станцию для хранения техники и живой силы.
Напомним, в конце октября Минэнерго сообщило, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.
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