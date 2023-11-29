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Эксперты МАГАТЭ зафиксировали звуки взрывов возле двух украинских АЭС

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали военную активность в течение ночи минувшей ночью вблизи двух украинских АЭС - Хмельницкой и Запорожской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на территории Украины поздно вечером, 28 ноября, эксперты услышали

Кроме того, ранее в МАГАТЭ заявили, что на Запорожской АЭС экспертов также предупредили об угрозе обстрелов. При этом в последние сутки были слышны

В Хмельницкой области раздались звуки взрывов вечером во вторник, 28 ноября. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки с применением ударных дронов типа Shahed.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и ставке-охладителе. Кроме того, русские войска используют станцию для хранения техники и живой силы.

Напомним, в конце октября Минэнерго сообщило, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.

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