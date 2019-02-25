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Експерт заявив про політичну послідовність Ляшка

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 12:25
Експерт заявив про політичну послідовність Ляшка
Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Експерт прокоментував розпуск фракції Радикальної партії в Херсонській облраді

Розпуск фракції Радикальної партії в Херсонській облраді, яка не голосувала за відставку Владислава Мангера, є свідчення політичної послідовності Олега Ляшка. Таку думку висловив політичний експерт Володимир Цибулько на своєму Facebook.

"І трохи з життя Херсона! Іменем Катерини Гандзюк вже встигли назвати вулицю у Херсоні. Активісти ще так і не переписали плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", а ГПУ це питання деактуалізувала. Тепер актуальне інше питання - скільки ще житиме поточне скликання Херсонської облради?", - написав Цибулько.

Він зазначив, що Олег Ляшко подав до парламенту проект постанови про дострокове припинення повноважень Херсонської обласної ради.

"Вона (облрада) досі не відправила у відставку свого голову Владислава Мангера, якого Генеральна прокуратура підозрює у замовному вбивстві радниці херсонського міського голови Катерини Гандзюк. Раніше Олег Ляшко розпустив фракцію РПЛ в Херсонській облраді, депутати якої не проголосували за відставку Мангера", - пише експерт.

В цій ситуації він звернув увагу на позицію "Батьківщини", закликавши до політичної послідовності.

"Чи наважиться "Батьківщина" повторити подвиг Ляшка, адже ідеться про політичну послідовність. Мало звільнити Мангера заднім числом, важливо очиститися від тенденції...Ляшко вміє очищувати партію, чого не скажеш про Тимошенко", - вважає Цибулько.

Експерт заявив про політичну послідовність Ляшка

Як відомо, 12 лютого Ляшко розпустив фракцію Радикальної партії в Херсонській облраді, яка не голосувала за відставку Мангера. Тепер депутати будуть позбавлені мандатів.

"Я доручив голові виконкому Юрію Зінченко негайно почати процедуру позбавлення депутатських мандатів Романа Педченка, Миколи Ставицького, Василя Зеленчука, Ігоря Дроговоза, Ольги Княгницької і Василя Рудика. Залізною рукою випалю ракову пухлину феодалізму, який нічим не краще сепаратизму!", - заявляв Ляшко.

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