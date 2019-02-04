Експерт: витрати бізнесу збільшаться через прив'язку вантажних залізничних тарифів до індексу цін виробників

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерти прокоментували автоматичну індексацію тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці"

Автоматична індексація тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці" з прив'язкою до індексу цін товаровиробників призведе до збільшення витрат промисловців і експортерів. Про це заявив економіст Віктор Скаршевський, повідомляє РБК-Україна.

На його думку, індекс цін виробників з 2014 по 2018 року виріс рівно в 3 рази. За цей час тарифи на вантажні перевезення збільшилися в 1,9 рази.

"Іншими словами, темпи зростання тарифів на вантажоперевезення з 2014 року відстають у 1,6 рази від темпів зростання індексу цін виробників. Це означає, що автоматична індексація тарифів на вантажоперевезення призведе до збільшення витрат промисловців і експортерів", - підкреслив Скаршевський.

Говорячи про ініціативу "Укрзалізниці" з уніфікації тарифів експерт зазначив, що для початку потрібно подивитися методологію їх розрахунку.

"Але, виходячи з попередньої логіки автоматичної індексації, можна припустити, що уніфікація буде застосована для підвищення тарифів", - вважає Скаршевський.

У свою чергу голова Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Руслан Богданов назвав ініціативи "Укрзалізниці" з уніфікації тарифів маніпуляцією.

"Як збиткове і субсидоване може перестати бути таким? Тільки коли за рахунок переміщення в іншу групу, ви починаєте за них платити більше, ніж раніше. Більше нічого в цій белиберде немає, тільки маніпуляція, яка за рахунок "скасування" позагрупових з включенням в групу і переміщення з однієї групи в іншу призведе до суттєвого збільшення витрат для бізнесу", - упевнений він.

При цьому Богданов зазначив, що групи в яких "Укрзалізниця" пропонує знизити тариф становлять близько 20% вантажообігу. У той же час групи, де тариф після уніфікації підвищиться займають до 80% вантажообігу. Таким чином в цілому після уніфікації бізнес буде платити за транспорнтые послуги "Укрзалізниці" більше.

Раніше "Укрзалізниця" ініціювала автоматичну індексацію тарифів на залізничні вантажоперевезення. Залізниця пропонує індексувати тарифи на вантажоперевезення автоматично на рівень індексу цін виробників.