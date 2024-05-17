Эксперт указал на важный нюанс, без которого Patriot не смогут защищать Харьков
Размещение Patriot под Харьковом является задачей со звездочкой, ведь без надежной защиты данная система ПВО станет приоритетной целью для российских оккупантов.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Александр Коваленко.
"Размещение Patriot под Харьковом является задачей со звездочкой. До российской границы всего 20 км и город не прикрыт эшелонированной ПВО с комплексами малого и среднего радиуса. Поэтому, как только Patriot появятся в пригородах Харькова, за ними начнется охота, - сказал Коваленко.
Он пояснил, что поскольку комбинированная разведка россиян позволяет свести интервал от обнаружения цели БПЛА "Орлан-10" до поражения "Искандером" до считанных минут, угроза очевидна. За это время батарея Patriot просто не успеет сменить позицию.
"Если Patriot не будет прикрыт эшелонированной ПВО, он станет легкой добычей и ничем Харькову не поможет", - считает Коваленко.
Эксперт подчеркнул, что 20 км - это ничто для налетов барражирующих боеприпасов типа "Ланцет".
"То, что в небе над областью летают разведывательные "Орланы", как раз и является следствием нехватки средств малого радиуса. Их не хватает, чтобы полностью закрыть воздушное пространство. Поэтому лично у меня пока серьезные сомнения в том, что вариант с Patriot надежный и эффективный", - отметил он.
При каких условиях можно разместить Patriot под Харьковом
По словам эксперта, возможный выход - прикрыть батареи NASAMS, IRIS-T, другими средствами и переносными зенитно-ракетными комплексами.
Коваленко подчеркнул, что задача сложная, но если ее смогут решить, то случай с Patriot фактически в непосредственной близости от линии столкновения станет уникальным в истории войн.
Подробнее о том, сколько надо систем и какие еще проблемы придется решить, - можно узнать в материале РБК-Украина.
Ситуация в Харькове
Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения обстреливают Харьков и область из разных типов оружия. Однако с 10 мая ситуация в регионе значительно обострилась. Все началось после попытки окупантов прорвать оборону ВСУ по линии фронта.
Через неделю российские оккупанты смогли зайти в некоторые населенные пункты "серой зоны", однако дальше продвинуться не смогли.
Мы также писали, что россияне уже сегодня обстреляли Харьков. В городе есть повреждения и более 10 человек ранены.
РБК-Украина сообщало, куда обратиться, если вам необходима помощь в эвакуации в Харьковской области.
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