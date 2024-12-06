Эксперт о вариантах окончания войны в Украине в СМИ: плана Трампа еще нет

Сторонники новоизбранного президента США Дональда Трампа активно выдвигают планы по завершению войны России в Украине. Однако сам политик пока не предлагал никаких решений.
Об этом в комментарии Youtube-канала РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
На днях агентство Reuters опубликовало материал, в котором были собраны три основных плана завершения войны в Украине, которые якобы рассматривает Трамп. Эти планы, по данным издания, были предложены его советниками.
Каждое из предложений включает в себя отказ Украины от членства в НАТО. Отмечается, что советники новоизбранного президента будут пытаться заставить Москву и Киев к переговорам с помощью "кнута и пряника", включая идею прекращения военной помощи Украине, если она откажется от переговоров.
По данным издания, в случае отказа России от диалога США должны увеличить поддержку Киева.
Однако глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что Трамп еще не выбрал какую-то одну стратегию по завершению войны в Украине.
"Reuters лишь скомпоновало и обобщило те планы, которые уже высказывались ранее. Например, Келлог, он свой план обнародовал еще в мае. Поэтому сейчас ситуация меняется. Есть еще план Ди Вэнса. Но нет еще плана Трампа. Трамп еще будет определяться", - подчеркнул он.
Напомним, что в конце прошлого месяца CNN раскрыла "мирный план" будущего специального представителя США по Украине и РФ Кита Келлога.
Примечательно, что в своем "мирном плане" он предлагает заморозить линию фронта.
Незадолго до этого соратник Трампа Ди Вэнс отказался называть Путина "врагом", а также призвал к переговорам с РФ.
Заметим, что сам Трамп до выборов неоднократно обещал закончить войну через 24 часа. Хотя после победы в ноябре, политик больше не упоминал об этом обещании.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что "быстро - это потери для Украины".
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