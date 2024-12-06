Эксперт о вариантах окончания войны в Украине в СМИ: плана Трампа еще нет

На днях агентство Reuters опубликовало материал, в котором были собраны три основных плана завершения войны в Украине, которые якобы рассматривает Трамп. Эти планы, по данным издания, были предложены его советниками.

Каждое из предложений включает в себя отказ Украины от членства в НАТО. Отмечается, что советники новоизбранного президента будут пытаться заставить Москву и Киев к переговорам с помощью "кнута и пряника", включая идею прекращения военной помощи Украине, если она откажется от переговоров.

По данным издания, в случае отказа России от диалога США должны увеличить поддержку Киева.

Однако глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что Трамп еще не выбрал какую-то одну стратегию по завершению войны в Украине.

"Reuters лишь скомпоновало и обобщило те планы, которые уже высказывались ранее. Например, Келлог, он свой план обнародовал еще в мае. Поэтому сейчас ситуация меняется. Есть еще план Ди Вэнса. Но нет еще плана Трампа. Трамп еще будет определяться", - подчеркнул он.