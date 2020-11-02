Експерт вказав на можливий реванш Коломойського у справі ПриватБанку в КСУ

Повернення Конституційного суду (КС) після багаторічної перерви до розгляду справи щодо легітимності закону про гарантування вкладів може стати поворотним моментом у боротьбі Ігоря Коломойського за ПриватБанк.

Про це заявив журналіст Сергій Руденко у колонці на "Цензор.нет".

"Цікаво, що закон виринув у порядку денному КС після чотирьох років забуття, одразу після ухвалення парламентом "антиколомойського" закону, який, до слова, теж зараз розглядається в КС. Тож напрошується питання - чи це не тому, що пану Коломойському дуже хочеться закрити гештальт з націоналізацією Привата?" - написав він, додавши, що технічна процедура націоналізації Приватбанку відбулась саме за цим законом.

Руденко також зауважив, що саме закон про систему гарантування вкладів свого часу став передумовою отримання Україною фінансової допомоги МВФ і Світового Банку, а також однією з умов підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС.

На його думку, рішення КС про неконституційність цього закону поставить під велике питання транш МВФ і штовхне Україну назад на Схід.

Наступний розгляд справи щодо легітимності закону про гарантування вкладів запланований 3 листопада, тоді КС може ухвалити остаточне рішення у цій справі.

За словами Руденка, скасування закону відкриває нові можливості і для інших нечистих на руку власників, які довели банки до банкрутства та вивели з них гроші в космічних масштабах.

"Вони зможуть оскаржити рішення фонду і в українських судах, і за кордоном. І тепер уже не вони будуть змушені повертати вкрадені 500 млрд грн, за які з ними судиться Фонд гарантування, а українські платники податків будуть винні їм. В результаті виграють лише Коломойський і компанія, тільки платитиме за їхній реванш народ України", - додав він.

Руденко також зазначив, що саме за цим законом Фонд гарантування не допустив свого часу соціального вибуху, виплативши під час банківської кризи понад 90 млрд грн двом мільйонам українських вкладників.

Нагадаємо, під час останнього розгляду КСУ 15 вересня справи щодо легітимності закону про гарантування вкладів представники Офісу президента, Нацбанку, Верховної ради та Мінфіну визнали цей закон прогресивним і справедливим.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, визнання його неконституційним може підірвати довіру до банківської системи та зашкодити інтересам держави і громадян.

Раніше РБК-Україна писало, що Київський апеляційний суд призупинив розгляд апеляційної скарги ПриватБанку на рішення Печерського районного суду про зобов'язання банку обслуговувати депозити компаній братів Суркісів на 350 млн доларів. Рішення прийнято 29 жовтня.