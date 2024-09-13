Эксперт спрогнозировал, когда российское наступление на Донбассе может приостановиться

Об этом говорится в материале РБК-Украина Месть за Курск или атака на энергетику? Почему Россия усилила обстрелы украинских городов .

"Максимум до конца сентября у них продолжатся наступательные действия, дальше уже все - и погодные условия будут на нашей стороне, и они исчерпаются по тем возможностям, которые они готовили. Стрелять они будут, но это не даст никакого толка. Для чего это делается - просто чтобы сделать нам плохо и это повлияло на возможности наступательных действий", - говорит военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Для этого российские эмиссары продолжают вести диалоги с лояльными к ним странами и выискивать у них советские запасы. И не только - России удалось заполучить баллистику КНДР, которая уже стреляет по Украине, а недавно иностранные спецслужбы сообщили, что своими ракетами, наконец, готов поделиться Иран.

Получив баллистику от Тегерана, россияне могут более рационально расходовать свои запасы "Искандеров". Используя иранские ракеты для ударов по прифронтовым регионам, своей баллистикой российская армия может чаще бить вглубь Украины, держа силы ПВО и экономику в постоянном напряжении. Таким образом, Кремль сможет и дальше давить на украинцев обстрелами, приостановив наступательные действия на фронте. Хотя и сами масштабные атаки мало влияют на положение вещей в зоне боевых действий.