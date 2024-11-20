Эксперт рассказал, когда может начаться наступление РФ на Покровск и от чего оно будет зависеть

Наступление РФ на Покровск может начаться в первом квартале 2025 года. Это будет зависеть от одного момента.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Передышки не будет. Где Россия может наступать зимой и удержат ли ВСУ Курскую область .

Ранее много экспертов считали, что именно битва за Покровск станет генеральной битвой 2024 года. Однако, похоже, Силам обороны удалось как минимум ее отсрочить. Надолго ли, сказать сложно.

По словам Александра Коваленко, все будет зависеть от Кураховского выступа. Россияне не начнут наступление, пока не сформируют южный фланг с захватом Курахово и всех "хвостов" по реке Сухие Ялы.

"Если оборона Курахово продлится хотя бы до начала декабря, не исключаю, что наступление на Покровск может начаться только в первом квартале следующего года", - рассказал эксперт.

Здесь враг вынужден взять оперативную паузу. Но проблема в том, что неясно, какие ресурсы у вражеской армии. Поскольку прогнозы, которые звучали из уст, в частности военного командования, о том, что россияне исчерпают наступательный потенциал до октября, не оправдались, отмечает Владислав Селезнев.

"Пожалуй, не стоит рассчитывать, что враг зимой не будет атаковать агломерацию Покровска и Мирнограда. Но, возможно, будет некоторое смещение акцентов", - отметил он.