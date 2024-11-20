Експерт розповів, коли може початися наступ РФ на Покровськ і від чого він буде залежати

Наступ РФ на Покровськ може розпочатися у першому кварталі 2025 року. Це буде залежати від одного моменту.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область .

Раніше багато експертів вважали, що саме битва за Покровськ стане генеральною битвою 2024 року. Проте, схоже, Силам оборони вдалося як мінімум її відтермінувати. Чи надовго, сказати складно.

За словами Олександра Коваленка, все залежатиме від Курахівського виступу. Росіяни не почнуть наступ, поки не сформують південний фланг із захопленням Курахового та всіх "хвостів" по річці Сухі Яли.

"Якщо оборона Курахового триватиме хоча б до початку грудня, не виключаю, що наступ на Покровськ може розпочатися аж у першому кварталі наступного року", - розповів експерт.

Тут ворог змушений взяти оперативну паузу. Але проблема в тому, що неясно, які ресурси у ворожої армії. Оскільки прогнози, які звучали з вуст, зокрема військового командування, про те, що росіяни вичерпають наступальний потенціал до жовтня, не справдилися, наголошує Владислав Селезньов.

"Мабуть, не варто розраховувати, що ворог взимку не атакуватиме агломерацію Покровська та Мирнограда. Але, можливо, буде деяке зміщення акцентів", – зазначив він.