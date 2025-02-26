Эксперт рассказала, сколько женщин среди беженцев и есть ли в Украине гендерный дисбаланс

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова рассказала о проценте женщин среди украинских беженцев, которые выехали из страны из-за войны. Она объяснила также, усилился ли в Украине гендерный дисбаланс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта в рамках форума "Психическое здоровье нации и реабилитация военных и гражданских во время войны: общее дело государства, бизнеса и гражданского общества".

Сколько женщин среди беженцев и есть ли в Украине гендерный дисбаланс

Либанова призналась, что ее часто спрашивают: "Усилился ли у нас гендерный дисбаланс из-за войны?".

"Действительно - нет. Потому что... из 4,5 млн человек, которые выехали - примерно 65-66% - это женщины", - объяснила эксперт.

По ее словам, остается такой большой процент мужчин из-за того, что "до 18 лет мальчики выезжали ровно так же, как и девочки".

"Если взять трудоспособный возраст, то там (среди украинцев, которые выехали в другие страны из-за войны, - Ред.) мужчины составляют лишь 22%", - уточнила Либанова.

В то же время она подчеркнула, что среди тех мужчин мобилизационного возраста, которые сейчас находятся за рубежом, не все обязательно "прячутся от мобилизации".

"Когда рассказывают, что очень много видят мужчин трудоспособного мобилизационного возраста за границей, я всегда спрашиваю: "А вы уверены, что они выехали с территории, подконтрольной украинской власти?" - сказала директор института.

Она отметила, что это могут быть те люди, которые в начале войны находились, например, в Крыму или на Донбассе.

"У них тоже были украинские паспорта. Их же никто не забирал. Это к тому, что не так много наших мужчин скрываются за границей от мобилизации", - подытожила Либанова.