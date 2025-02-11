Украина потеряла миллионы граждан: Чернышов назвал реальное количество населения
За годы независимости Украина потеряла значительную часть населения, и сейчас в стране проживает лишь 32 миллиона граждан. Значительная часть жителей нашей страны сейчас находится за границей.
РБК-Украина сообщает, что об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов в интервью изданию Welt.
По его словам, на момент обретения независимости в 1991 году население Украины составляло 52 миллиона человек. За десять лет эта цифра уменьшилась до 48 миллионов, а перед началом первого вторжения России - до 45 миллионов. После аннексии Крыма в 2015 году население сократилось до 42 миллионов, а в 2024 году - до 32 миллионов.
"Это драматическая цифра. Однако хорошая новость в том, что в целом мы - нация с 60 миллионами людей. Вызов в том, что почти половина из них находится за пределами страны: это те, кто выехал перед большим вторжением, беженцы войны, а также представители диаспоры", - отметил Чернышов.
Несмотря на это, вице-премьер-министр выразил надежду, что после завершения войны около 30% украинцев будут рассматривать возможность возвращения. В то же время другие будут нуждаться в дополнительных условиях, а часть украинцев останется за рубежом.
"Но даже они могут быть полезными для Украины. Уже сейчас они поддерживают украинское общество, армию, оказывают помощь. Я горжусь ими. У каждого - своя роль в этой войне", - подчеркнул Чернышов.
Напомним, по состоянию на июль 2024 года на подконтрольных правительству территориях Украины проживало 31,1 миллиона человек. Такую оценку дали ученые, а данные обнародованы в Стратегии демографического развития Украины до 2040 года, утвержденной Кабинетом министров. РБК-Украина со ссылкой на правительственный документ писало, что это значительное сокращение по сравнению с данными Госстата. По результатам Всеукраинской переписи 2001 года, численность наличного населения тогда составляла 48,5 млн человек.
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