Украина потеряла миллионы граждан: Чернышов назвал реальное количество населения

За годы независимости Украина потеряла значительную часть населения, и сейчас в стране проживает лишь 32 миллиона граждан. Значительная часть жителей нашей страны сейчас находится за границей.

По его словам, на момент обретения независимости в 1991 году население Украины составляло 52 миллиона человек. За десять лет эта цифра уменьшилась до 48 миллионов, а перед началом первого вторжения России - до 45 миллионов. После аннексии Крыма в 2015 году население сократилось до 42 миллионов, а в 2024 году - до 32 миллионов.

"Это драматическая цифра. Однако хорошая новость в том, что в целом мы - нация с 60 миллионами людей. Вызов в том, что почти половина из них находится за пределами страны: это те, кто выехал перед большим вторжением, беженцы войны, а также представители диаспоры", - отметил Чернышов.

Несмотря на это, вице-премьер-министр выразил надежду, что после завершения войны около 30% украинцев будут рассматривать возможность возвращения. В то же время другие будут нуждаться в дополнительных условиях, а часть украинцев останется за рубежом.

"Но даже они могут быть полезными для Украины. Уже сейчас они поддерживают украинское общество, армию, оказывают помощь. Я горжусь ими. У каждого - своя роль в этой войне", - подчеркнул Чернышов.