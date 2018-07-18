Експерт: розв'язка Петрука - абсолютно неефективний для Шулявки проект

Експерт розкритикував проект розв'язки Петрука

Проект транспортної розв'язки Віктора Петрука абсолютно неефективний для Шулявки і просто не реалізовується у цьому місці. Про це розповів директор інституту "Київдормістпроект" Володимир Воробйов.

У 2008 році Містобудівна рада визнала проект реконструкції Шулявській розв'язки, який розробив інститут "Київдормістпроект", найкращим з усіх, що були представлені. Але роботи на Шулявському мосту тоді так і не почалися. З 2010 року цим проектом займався інший інститут – в результаті він і переміг на відкритому конкурсі і був затверджений Київською адміністрацією.

"Трохи пізніше (після 2008 року, – ред.) з'явився проект Віктора Петрука – трирівнева розв'язка з розподільним кільцем. Мене тоді попросили ознайомитися з ним. Я прямо сказав Віктору, що цей проект теоретично можна реалізувати, але не на такому обмеженому просторі, як на Шулявці. При цьому варіант Петрука набагато дорожчий, довший, ніж інші проекти і, на відміну від них, вимагає повного закриття руху транспорту на невизначений термін", – пише директор інституту "Київдормістпроект".

Експерт порівняв два проекти реконструкції Шулявській розв'язки і вказав на недоліки варіанту Віктора Петрука.

"У проекті транспортної розв'язки Віктора Петрука такі нюанси. Круговий рух за годинниковою стрілкою вимагає, щоб на розв'язці з'явився як мінімум один світлофор. Водії, які звикли до правостороннього руху, будуть губитися на розв'язці, що, швидше за все, призведе до ДТП і заторів. За нормативами кільце повинно бути більшим діаметром (для проїзду довгомірного транспорту), та з метою дотримання санітарних зон вимагає знесення входу в метро, вентиляційних шахт метро, п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженка, а також, як і конюшинова розв'язка, цеху №5 заводу "Більшовик". Для будівництва підземного тунелю потрібно повністю перекрити проїзд на Шулявці як мінімум на рік. Проїзд громадського транспорту по цій розв'язці і під'їзд до зупинок буде ускладнений, адже тролейбусам і автобусам потрібно буде проїхати по кільцю", – пояснив Володимир Воробйов.

Також експерт нагадує, що терміни будівництва трирівневої розв'язки не називаються, але орієнтовно складуть мінімум 2 роки, що більше, ніж у затвердженого проекту.

"Перший варіант, який затверджений Київською адміністрацією, і швидше, і менш витратний, ніж проект Віктора Петрука. Сам же проект кільцевої розв'язки – це красива картинка, яку дуже важко реалізувати на такому обмеженому просторі, як Шулявський транспортний вузол. Заслуги, які прихильники цього проекту йому приписують (недорого, більше пропускна здатність, ніж у інших проектів, мінімальні терміни будівництва), насправді не витримують критики, і абсолютно не відповідають дійсності", – вважає директор інституту "Київдормістпроект".

Відзначимо, "Київдормістпроект" під керівництвом Воробйова розробив ряд проектів, які вже реалізовані в столиці. Зокрема, мова йде про розв'язки на Поштовій площі і на Московській площі.