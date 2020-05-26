Експерт розповів, як конфлікт між США і Китаєм зачепить Україну

Американо-китайський конфлікт все ж зачепить Україну, але на більш глобальному рівні. Мова йде про порушення основоположних принципів світового порядку, до яких апелює Україна.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нова холодна війна: як США конфліктують з Китаєм і чого чекати Україні".

Експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса вважає, що Україна в цьому плані вразлива відразу за двома параметрамии. По-перше, через маленьку політичну та торговельно-економічну вагу країна знаходиться на периферії світових відносин, до того ж веде себе досить пасивно. Це яскраво проявилося в тому, як війна на Донбасі з часом пішла глибоко вниз у світовому порядку денному, особливо на тлі загострення інших світових проблем. По-друге, Київ не зміг вибудувати повноцінних стосунків ні з США, ні з Китаєм.

"Поки обидва гіганта борються між собою, ми не можемо зайняти чиюсь позицію, боячись порушити баланс. Але при цьому ми і не вміємо нормально балансувати, немає для цього ні ресурсів, ні кадрів, ні політичної волі", - сказав Куса.

Як він заявив, влада України зараз реагрует на конфліктні ситуації, нічого не коментуючи і не роблячи. За його словами, нинішній історії це, можливо, не найгірший з усіх можливих варіантів. Хоча боротьба двох світових гігантів теоретично може обернутися і на благо України. Приміром, якщо Китай вирішить зробити упор на європейський ринок або західні країни почнуть активно переносити сюди свої виробництва.

Нагадаємо, Китай закликає США припинити витрачати час на політичні аспекти пандемії.

Зазначимо, у США вперше за 28 років обговорювали проведення ядерного випробування.