Поліція розслідує дії експертів, які нарахували 9,2 млрд моральної шкоди для "Стоп шлам"

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-служба МГЗ у Facebook.

Правоохоронці кваліфікують дії Ірхіна, Левчука та Литвиненка за частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України - "Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу". Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Раніше ці експерти видали висновок про завдання моральної шкоди членам ГО "Стоп шлам", на підставі якого суд виніс рішення та забов’язав Миколаївський глиноземний завод виплатити громадській організації 9,2 млрд грн.

В свою чергу Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції призупинила свідоцтва зазначених експертів та притягнула їх до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до висновку комісії, Ірхін, Левчук та Литвиненко вийшли за межі своїх спеціальних знань як експертів-психологів і надали висновки з питань права, медицини і екології в категоричній формі. Водночас вони не вивчали документи і не зустрічалися з "потерпілими" чи профільними фахівцями, а в дослідженні використали неіснуючу методику.

Зі свого боку міністр юстиції Денис Малюська також назвав згадувану експертизу незаконною.

"Висновок, від якого очі вилазять на лоб. Експерти в одному висновку, без будь-яких розмов з потерпілими встановили загальний розмір моральної шкоди, заподіяної 1279 особі, оцінивши його в розмірі 1440 мінімальних заробітних плат для кожної такої "умовно-статистичної" особи", - написав Малюська на своїй сторінці у Facebook.