Эксперт о прорыве россиян в Купянск: такие случаи еще будут

Российские кафиры еще не раз будут пытаться прорваться в Купянск, задействуя боевые бронированные машины. Ведь от линии столкновения до административного предела города всего полтора километра.

"Правда в том, что у российских оккупантов была возможность прорваться одной из штурмовых групп именно в Купянск. Они использовали боевые бронированные машины. И на большой скорости прорвались, но им не удалось закрепиться, и этот десант был уничтожен", - сказал Коваленко.

По его словам, сейчас в Купянске оккупантов нет, но проблематика остается актуальной, потому что от линии столкновения до административной черты города полтора километра.

Что такое проехать полтора километра на скорости в 60 км/ч на БТР. Поэтому такие случаи, я думаю, будут еще происходить. Россияне будут пытаться именно так прорываться, потому что это их общая тактика. Сейчас они так же действовали последние недели в районе Курахового", - отметил эксперт.