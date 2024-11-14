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Эксперт о прорыве россиян в Купянск: такие случаи еще будут

Четверг 14 ноября 2024 19:26
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Эксперт о прорыве россиян в Купянск: такие случаи еще будут Фото: прорыв россиян в Купянск провалился, но такие случаи еще будут (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник
Эксперт: Александр Коваленко

Российские кафиры еще не раз будут пытаться прорваться в Купянск, задействуя боевые бронированные машины. Ведь от линии столкновения до административного предела города всего полтора километра.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Правда в том, что у российских оккупантов была возможность прорваться одной из штурмовых групп именно в Купянск. Они использовали боевые бронированные машины. И на большой скорости прорвались, но им не удалось закрепиться, и этот десант был уничтожен", - сказал Коваленко.

По его словам, сейчас в Купянске оккупантов нет, но проблематика остается актуальной, потому что от линии столкновения до административной черты города полтора километра.

Что такое проехать полтора километра на скорости в 60 км/ч на БТР. Поэтому такие случаи, я думаю, будут еще происходить. Россияне будут пытаться именно так прорываться, потому что это их общая тактика. Сейчас они так же действовали последние недели в районе Курахового", - отметил эксперт.

Попытка прорыва россиян в Купянск

Напомним, вчера, 13 ноября, Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты пытались продвинуться на Купянском направлении. Часть россиян была в форме ВСУ. Украинские защитники остановили штурмы врага, который атаковал в четыре волны.

Позже DeepState показал видео атаки россиян на Купянск. Аналитики отметили, что ВСУ разбили российскую технику, но около 15 оккупантов разбежались по домам в Купянске.

По словам начальника Купянской МВА, по состоянию на утро 14 ноября ситуация в городе контролируема. Он подчеркнул, что россияне не закрепились, а оккупантов, которые оставались в Купянске, уничтожили.

Кроме того, сервис DeepState сообщил о продвижении российских войск в Купянске.

Генштаб ВСУ заявил, что информация о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.

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