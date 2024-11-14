Эксперт о прорыве россиян в Купянск: такие случаи еще будут
Российские кафиры еще не раз будут пытаться прорваться в Купянск, задействуя боевые бронированные машины. Ведь от линии столкновения до административного предела города всего полтора километра.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Правда в том, что у российских оккупантов была возможность прорваться одной из штурмовых групп именно в Купянск. Они использовали боевые бронированные машины. И на большой скорости прорвались, но им не удалось закрепиться, и этот десант был уничтожен", - сказал Коваленко.
По его словам, сейчас в Купянске оккупантов нет, но проблематика остается актуальной, потому что от линии столкновения до административной черты города полтора километра.
Что такое проехать полтора километра на скорости в 60 км/ч на БТР. Поэтому такие случаи, я думаю, будут еще происходить. Россияне будут пытаться именно так прорываться, потому что это их общая тактика. Сейчас они так же действовали последние недели в районе Курахового", - отметил эксперт.
Попытка прорыва россиян в Купянск
Напомним, вчера, 13 ноября, Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты пытались продвинуться на Купянском направлении. Часть россиян была в форме ВСУ. Украинские защитники остановили штурмы врага, который атаковал в четыре волны.
Позже DeepState показал видео атаки россиян на Купянск. Аналитики отметили, что ВСУ разбили российскую технику, но около 15 оккупантов разбежались по домам в Купянске.
По словам начальника Купянской МВА, по состоянию на утро 14 ноября ситуация в городе контролируема. Он подчеркнул, что россияне не закрепились, а оккупантов, которые оставались в Купянске, уничтожили.
Кроме того, сервис DeepState сообщил о продвижении российских войск в Купянске.
Генштаб ВСУ заявил, что информация о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.
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