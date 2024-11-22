Эксперт объяснил заявления РФ о "предупреждении" украинцев об ударах "Орешником"

По его мнению, заявление Кремля о том, что российская армия "прорабатывает механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае новых ударов баллистическими ракетами", может усилить психологическое давление на украинцев.

В частности, так же могут повлиять и слова Путина о том, что в случае применения таких систем, как "Орешник", заранее "открыто и публично" будут предлагать мирным жителям покинуть опасные зоны.

"Это делается, чтобы украинцы переключились на официальные источники России, чтобы украинцы смотрели и получали порции лжи и пропаганды. Рассчитано на панику. Доверять нужно только официальным источникам Украины", – пояснил эксперт.