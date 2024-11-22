Эксперт объяснил заявления РФ о "предупреждении" украинцев об ударах "Орешником"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы убудет предупреждать украинцев о грядущих ударах "Орешником". Это психологическое давление.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
По его мнению, заявление Кремля о том, что российская армия "прорабатывает механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае новых ударов баллистическими ракетами", может усилить психологическое давление на украинцев.
В частности, так же могут повлиять и слова Путина о том, что в случае применения таких систем, как "Орешник", заранее "открыто и публично" будут предлагать мирным жителям покинуть опасные зоны.
"Это делается, чтобы украинцы переключились на официальные источники России, чтобы украинцы смотрели и получали порции лжи и пропаганды. Рассчитано на панику. Доверять нужно только официальным источникам Украины", – пояснил эксперт.
21 ноября Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету для удара по Украине, сообщили в воздушных силах. По данным СМИ, по Днепру выпустили ракету "Рубеж", которую Путин назвал тестовой системой "Орешник".
Также Путин заявил, что в случае последующего применения "Орешника" Россия якобы будет предупреждать украинцев об этом и будет советовать уходить в укрытие.
Подробно о том, что известно о новой российской ракете читайте в материале - "Новая ракета. Как "Орешник" превратился в "Кедр" и кому адресованы угрозы Путина".
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